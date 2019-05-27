Союз европейских футбольных ассоциапций запретил проводить акцию в поддержку армянского полузащитника Мхитаряна

Союз европейских футбольных ассоциапций запретил футболистам проводить акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, который не полетел с командой на финальный матч Лиги Европы.

Мхитарян отказался от главного матча сезона с лондонским Челси из-за враждебных отношений между Арменией и Азербайджаном. Это уже не первый раз, когда он не соглашается от поездки в Азербайджан. Матч группового этапа с Карабахом он тоже пропустил, равно как и встречу четырехлетней давности. На этот раз ситуация несколько иная.

Безопасность Мхитаряну гарантировали и власти Азербайджана на уровне министерства иностранных дел, и УЕФА, однако он все же объявил, что не летит в Баку. Товарищи встретили это заявление аплодисментами, а теперь решили поддержать его, выйдя на разминку в майках с именем Генриха на спине. Нетрудно представить какую реакцию это могло вызвать на трибунах, поэтому акция была запрещена УЕФА. Не удивительно, если Президент организации Александр Чеферин ранее сказал, что все это не делает Мхитаряну чести и прогибаться Союз не намерен, коль скоро удалось провести чемпионат Европы во Франции, когда целью террористов стала вся страна. В Арсенале считают, что именно УЕФА лишил Мхитаряна возможности сыграть в финале, хотя до недавнего времени никто против проведения матча в Баку не возражал, а переносить его теперь после было бы очевидным поражением.

Финальный матч Лиги Европы между Арсеналом и Челси состоится в Баку 29 мая.