В Европарламенте по-прежнему будет больше партий, которые выступают за сохранение Евросоюза

Этим завершилось голосование в 28 странах ЕС.

Между тем, увеличили свое представительство правые партии и зеленые. Блок, в который вошли «Альтернатива для Германии», итальянское «Движение пяти звезд» и британская партия «Брекзит» получит еще 14 мест.

Опрос показал победу партии Марин Ле Пен на выборах во Франции.

Тем не менее, голос партии либералов в новом Европарламенте будет решающим, — уверен ее лидер Ги Верховстадт.

Европейский союз должен меняться, — уверен вице-премьер Италии Маттео Сальвинии.

В Европарламент, в частности, прошли бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони и бывший мэр Риги Нил Ушаков.

Выборы в Европарламент говорят о том, что жителям Европы надоела центристская политика. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал журналист Константин Эггерт.

На нынешних выборах в Европарламент зафиксирована рекордно высокая явка, — добавил Константин Эггерт.