В Москве простились с известным историком Натальей Басовской

Она умерла на 79-м году жизни после продолжительной болезни.

Наталью Ивановну утром отпевали в храме иконы божьей матери «Знамение» на севере столицы. Там собрались только самые близкие. Церемония продолжилась на митинском кладбище. Туда пришли не больше сотни человек с цветами. Что примечательно – разных возрастов: коллеги, друзья, студенты. Одна из выпускниц РГГУ Елена вспомнила, как Басовской удавалось приковывать к себе внимание всей аудитории.

На церемонии были и преданные слушатели Басовской. Виктор обожает исторические программы с ее участием, в первую очередь, на радиостанции «Эхо Москвы».

Проводить Басовскую в последний путь среди прочих пришел Николай Сванидзе. Журналист признался, что знает историка чуть ли не с детства.

Пришедшие проститься с Басовской без труда поместились в небольшом траурном зале. Возле открытого гроба единственный венок – от министерства культуры. Коллеги с теплотой вспоминали годы и десятилетия совместной работы, называли Натальи Ивановну примером для сотрудников и лицом ВУЗа.

Повторы авторской программы Натальи Басовской «Все так» будут выходить в эфире «Эха Москвы» по субботам после 18 часов.