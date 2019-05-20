«Итальянскую» забастовку объявили сегодня около 140 сотрудников «скорой помощи» в Пензенской области

При этом власти региона и главврач станции утверждают, что работа продолжается в штатном режиме.

Повысить зарплаты, вернуть стимулирующую надбавку за стаж и компенсацию за ночные часы работы,

соблюдать нормы комплектования бригад и увеличить их количество (сейчас их в 2-3 раза меньше, чем рекомендовано Минздравом) – всего этого добиваются сотрудники скорой медицинской помощи в Пензенской области, которые сегодня начали «итальянскую» забастовку. Она предполагает, что медперсонал продолжит работать, но будет действовать, не отступая от должностных инструкций. Как правило, установленные регламенты существенно расходятся с реальной практикой оказания помощи. Сегодня утром сотрудники «скорой» подали главврачу открытое заявление со своими требованием, рассказал «Эху Москвы» представитель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

По словам Коновала, это приводит к ухудшению качества медпомощи и к дополнительным рискам, как для пациентов, так и для самих медработников, которые несут ответственность за полноту оказания медицинской помощи.

Коновал также сообщил, что 10 июня к бастующим присоединятся водители «скорой».

Между тем, в руководстве регионального Минздрава утверждают, что никакой забастовки нет, на выезде работают 133 бригады. Главный врач Пензенской областной станции скорой помощи Владимир Атякшев подтвердил это в интервью РБК.

А в разговоре с агентством «ПензаСМИ» Атякшев также подчеркнул, что итальянская забастовка не имеет смысла, поскольку сотрудников никто не заставляет делать больше того, что им вменяется в обязанности.

В Минздраве Пензенской области сообщили, что получили заявление от медперсонала и изучают его законность. А Руководство станции «скорой помощи» обещало рассмотреть его в течение месяца.