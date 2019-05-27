Люблинский суд Москвы продлил до 18-го ноября срок ареста фигурантам дела «Нового величия»

Напомним, их обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Ранее суд уже вынес обвинительный приговор двум фигурантам дела, которые заключили сделку со следствием. Павел Ребровский получил 2,5 года колонии общего режима, а Рустам Рустамов полтора года условно.

Следствие будет пытаться доказать, что «Новое величие» представляло большую опасность, — считает главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

По мнению Смирнова, обвиняемые по делу «Нового величия» могут получить реальные сроки заключения