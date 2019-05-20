Глава одного из районов Хакасии стал фигурантом уголовного дела после нападения на журналиста

Об этом сообщила официальный представитель местного управления СК Юлия Арбузова.

Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала Россия-24 после того, как тот спросил его, почему люди, пострадавшие от пожаров, до сих пор живут в нечеловеческих условиях

Случай в Хакасии вопиющий, — сказал «Эху Москвы» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Главу района исключили из «Единой России». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал произошедшее «очередным приступом белой чиновничьей горячки».

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева возбуждено уголовное дело в связи с нападением на корреспондента «России 24» Ивана Литомина. Закон должен защищать всех журналистов, а не только сотрудников федеральных СМИ. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Олег Кашин.

Не стоит думать, что Сергей Зайцев – исключительный случай, все чиновники относятся к журналистам примерно одинаково, — считает Олег Кашин.