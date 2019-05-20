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Эксклюзив Эха 18:11, 27 мая 2019

В Ставрополе психически больной мужчина напал с ножом на редакцию газеты КПРФ

Пострадали четыре человека, включая главного редактора издания Николая Бондаренко.

Нападение на редакцию газеты «Родина» произошло сегодня днем. Как сообщает «Интерфакс», злоумышленник пронес в помещение нож в стопке газет. Он добивался публикации своей статьи о Сталине, но после отказа главного редактора Николая Бондаренко вытащил оружие и ударил коммуниста. Еще три человека получили ранения при попытке скрутить нападавшего. В итоге его удалось связать подручными средствами. Сейчас на месте нападения работают сотрудники полиции, рассказала «Эху Москвы» представитель пресс-службы главка МВД по Ставрополью Светлана Сухорукова.

По словам дочери Бондаренко, ее отцу зашили щеку, которую разрезал нападавший. Операция прошла удачно, сейчас пострадавший отдыхает.

Целью злоумышленника было убийство главного редактора «Родины». Об этом телеканалу «РБК» рассказал первый секретарь Ставропольского райкома КПРФ Виктор Гончаров.

Имя нападавшего стало известно почти сразу после случившегося. Им оказался филолог Константин Сиднев 1946 года рождения. Как пишет Telegram-канал Mash, мужчина страдал шизофренией на протяжении 40 лет. Утверждается, что он уже проходил лечение в психбольнице после похожего нападения. Из лечебницы его забрали родственники после того, как у Сиднева обнаружили рак кожи.

22 мая его объявили в розыск как пропавшего без вести. В уже удаленном объявлении на сайте Александровского района Ставрополья говорилось, что Сиднев пропал по дороге в библиотеку.

В Ставропольском краевом комитете КПРФ заявили, что собираются усилить охрану после нападения.



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