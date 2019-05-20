В Кремле сегодня отказались комментировать инфомрацию о подарках Путина бывшему президенту Аргентины

В Кремле сегодня отказались комментировать инфомрацию о подарках Владимира Путина бывшему президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер. Информации по этому поводу недостаточно, — сказал корреспонденту «Эха Москвы» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Киршнер подозревают, в частности, в сокрытии исторических документов, один из которых был подарен лично Владимиром путинным. Западная пресса публикует детали этой запутанной истории.

В Буэнос-Айресе продолжается суд над Кристиной Киршнер. Ее обвиняют в коррупции и в преступном сговоре в сфере отмывания денег.

Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер не имела права оставлять у себя исторические документы, кем бы они ни были подарены. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал профессор финансов IE Business School в Мадриде Максим Миронов.

Обвинения в сокрытии исторических документов – лишь часть масштабного дела против Киршнер, — напомнил Максим Миронов.

Обмен подарками между государственными лицами практически никогда не бывает частным, этот процесс всегда фиксируется. Об этом «Эху Москвы» рассказал бывший шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко.

Официальные подарки чаще всего остаются в специальных хранилищах, а не в частных коллекциях государственных лиц, — добавил Владимир Шевченко.