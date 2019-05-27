Министерство юстиции в девятый раз отказалось зарегистрировать партию Алексея Навального

Ведомство мотивировало это тем, что политическая организация с названием «Россия будущего» уже существует. Об этом в своем блоге сообщил сам оппозиционный политик. Навальный сказал, что под таким названием зарегистрирована «одна из технических кремлевских партий, известная как Партия свободных граждан». Однако на сайте организации о смене названия пока ничего не сообщается.

Навальный пытается учредить собственную партию с 2012-го года. Ранее Минюст дважды регистрировал политические организации, которые назывались так же, как и партии Навального.