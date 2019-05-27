Основатель инвестфонда Baring Vostok, обвиняемый в мошенничестве, хочет попасть на Петербургский экономический форум

Как рассказали «Интерфаксу» в самой компании, для этого Майкл Калви в ближайшее время подаст прошение в Следственный комитет.

Baring Vostok примет участие в работе форума на следующей неделе. Однако некоторые представители США, в том числе и американский посол в России Джон Хантсман, сказали, что не приедут на ПМЭФ из-за дела Калви. Основателя инвестфонда и еще пятерых фигурантов уголовного дела обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный».