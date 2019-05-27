Силовики подавили бунт в одесской колонии

Заложники освобождены, пожары потушены, нарушителей режима вывезли из исправительного учреждения, – об этом сказала уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Информация о сбежавших и убитых пока не подтвердилась. Предварительно, причиной бунта стали обыски, которые проводились у осужденных – написала омбудсмен.

Как стало известно ранее, в ходе беспорядков пострадали четыре сотрудника колонии. Беспорядки длились на протяжении пяти дней, но только сегодня перешли в активную стадию.