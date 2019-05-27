По делу о взрыве во французском Лионе задержаны уже четыре человека

Среди них – 24-летний студент из Алжира, которого считают непосредственным исполнителем теракта. Об этом пишет газета «Монд». Помимо самого подозреваемого под стражей оказались его мать, отец и младший брат.

Взрыв прогремел на пешеходной улице в центре города в прошлую пятницу. За несколько минут до этого некий мужчина на велосипеде оставил посылку, где было спрятано вызывное устройство, на крыльце магазина. 11 человек получили ранения.