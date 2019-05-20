Несколько активистов пострадали в ходе столкновения с охранниками на стройплощадке мусорного полигона в Архангельской области. На противников строительства напали сотрудники ЧОП. Об этом «Эху Москвы» рассказал активист общественной кампании «Поморье – не помойка» Дмитрий Секушин.

Противники строительства мусорного полигона в Архангельской области были избиты сотрудниками ОМОНа и частных охранных предприятий. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист общественной кампании «Поморье – не помойка!» Дмитрий Секушин.

«Сегодня с утра в Архангельской области произошло столкновение между охранниками стройки, ОМОНовцами и защитниками Шиеса. Были избиты несколько человек. Двоих увезли на скорой помощи. У одного активиста подозрение на перелом ноги, у другого — гипертонический криз и сердечный приступ. Несколько человек получили легкие травмы», — рассказал он. По словам Д.Секушина, «ОМОНовцы действовали очень жестко».

Он также добавил, что закручивание гаек и силовые методы являются ошибкой региональных властей, так как «против свалки протестует вся область, и подавить это не получится».

Он отметил, что против свалки протестует вся область, и назвал закручивание гаек ошибкой региональных властей.

Полигон возле железнодорожной станции Шиес должен принимать мусор из столичного региона. В правительстве Архангельской области утверждали, что экотехнопарк будет построен только после экологической экспертизы.