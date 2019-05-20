Z Архив новостей новости
5 8 6 1505
Эксклюзив Эха 17:02, 27 мая 2019

Несколько активистов пострадали в ходе столкновения с охранниками на стройплощадке мусорного полигона

Несколько активистов пострадали в ходе столкновения с охранниками на стройплощадке мусорного полигона в Архангельской области. На противников строительства напали сотрудники ЧОП. Об этом «Эху Москвы» рассказал активист общественной кампании «Поморье – не помойка» Дмитрий Секушин.

Противники строительства мусорного полигона в Архангельской области были избиты сотрудниками ОМОНа и частных охранных предприятий. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист общественной кампании «Поморье – не помойка!» Дмитрий Секушин.

«Сегодня с утра в Архангельской области произошло столкновение между охранниками стройки, ОМОНовцами и защитниками Шиеса. Были избиты несколько человек. Двоих увезли на скорой помощи. У одного активиста подозрение на перелом ноги, у другого — гипертонический криз и сердечный приступ. Несколько человек получили легкие травмы», — рассказал он. По словам Д.Секушина, «ОМОНовцы действовали очень жестко».

Он также добавил, что закручивание гаек и силовые методы являются ошибкой региональных властей, так как «против свалки протестует вся область, и подавить это не получится».

Он отметил, что против свалки протестует вся область, и назвал закручивание гаек ошибкой региональных властей.
Полигон возле железнодорожной станции Шиес должен принимать мусор из столичного региона. В правительстве Архангельской области утверждали, что экотехнопарк будет построен только после экологической экспертизы.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим! Полуостров навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России…

5 254 6 34389 20.05
Kполитика, общество, украина, зеленский, мнения
Новости

Требование международного трибунала освободить украинских моряков не повлияло на позицию Кремля Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 130 6 10547
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждем не слов, а дел Зеленский действительно имеет уникальный шанс закончить войну, которую начал не он, и войти в историю страны в роли миротворца….

5 174 6 17592 21.05
Kукраина, зеленский, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Про палку и морковку Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут. А ухудшить ситуацию могут…

5 167 6 19260 22.05
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Не будем спешить с завышенными ожиданиями Однако уже то, что чуткий к ожиданиям своего электората Зеленский спешит поставить вопрос о связях с Россией на народное голосование внушает оптимизм…

5 52 6 5957 22.05
Kукраина, зеленский, рф, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Я попробую стать депутатом Мосгордумы И я помогу «пиджакам с галстуками» влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра — уже их…

5 319 6 39001 24.05
Kвыборы, москва, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!..

5 143 6 18355 24.05
Kполитика, чечня, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 151. «И Маяковский лёг виском на дуло…» На сцене сразу пять Маяковских, а Поэт Маяковский всегда один. Не памятник самому себе, не певец революционных масс, а глубоко ранимый человек со страдающей душой…

5 90 6 12068 25.05
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нелегитимное решение международного трибунала Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур…

5 339 6 45378 25.05
Kукраина, рф, конфликты, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«Исключительно корпоративный вопрос» В российском государстве-корпорации людей воспринимают не как граждан, а как наемных служащих этой корпорации, которые должны только послушно исполнять инструкции начальства…

5 136 6 18923 23.05
Kсми, журналистика, журналисты, власть, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Какая страшная, нечеловеческая, грязная, вонючая кампания организована против Соболь. Дна нет. Я просто обязан это сказать, — надеюсь, что ей  передадут: я  восхищен Любовью Соболь…

5 80 6 12122 26.05
#слушать 49:11 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Губернатор Свердловской области: Строительство собора в сквере Екатеринбурга после данных опроса ВЦИОМ исключено «Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины…» — написал Евгений Куйвашев

5 148 6 25482 22.05
Kекатеринбург, строительство, губернаторы, мнения
Новости

Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России Такие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси…

5 29 6 5095
Блоги

Александр Черных журналист газеты «Коммерсантъ»

Обращение коллектива «Ъ» к читателям: «Мы уверены, что наша страна достойна свободы слова» Возможно, среди наших читателей найдутся те, кто способен объяснить акционерам ИД, что прямо сейчас они разрушают одно из лучших СМИ России…

5 125 6 35010 20.05
Kобщество, сми, журналистика, мнения
Голосование
Завидуете ли вы сегодня Украине?
5 131 6 25439 21.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Выборы в Европарламент. Враг внутри? Выборы в Европарламент. Враг внутри? Крайне правые и популисты намерены добиться масштабного успеха и изменить судьбу Европы. Они призывают своих единомышленников восстать против существующего порядка…

5 41 6 8432 09:42
8читать ;смотреть
Kевросоюз, выборы, парламент, политика, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

В деле о хищении исторических ценностей, которое ведется в Аргентине, фигурирует имя Владимира Путина Экс-президенту южноамериканского государства Кристине Киршнер предъявлены обвинения в «сокрытии исторических документов»

5 37 6 30488
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Будут страдать все, в том числе даже самые малые, невинные и слабые конфессии. Потому важно ведь было распробовать вкус крови этой власти. И вот Екатеринбург дал эту возможность…

5 55 6 118319 22.05
#слушать 50:55 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
Завидуете ли вы сегодня Украине?
5 131 6 25425 21.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Путин в свободном падении Что еще антинародного должен сделать бессменный наш, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: «Хватит»?..

5 366 6 326962 26.05
Kполитика, общество, спорт, путин, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Очень православный? Вперед — замаливай грехи. Оплачивай показы фильма про православного мецената сам…

5 141 6 150161 23.05
8читать ;смотреть
Kкоррупция, мединский, власть, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7854381
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4052060

Сегодня в эфире