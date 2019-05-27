Секретарь райкома КПРФ: Мужчина, напавший на сотрудников газеты «Родина», хотел убить главного редактора

Об этом телеканалу РБК рассказал первый секретарь местного райкома КПРФ Виктор Гончаров.

Главный редактор газеты успешно прооперирован. Угрозы жизни для других пострадавших также нет. Как стало известно ранее, мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, уже не первый раз приходил в редакцию «Родины» с просьбой напечатать его статью о Сталине. Сообщается, что нож он пронес в стопке газет.