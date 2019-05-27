Генпрокуратура не завела уголовных дел после публикации «панамского досье» из-за бездействия властей Панамы

Генпрокуратура не завела ни одного уголовного дела после публикации «панамского досье» из-за бездействия властей Панамы. Об этом говориться в ответе надзорного органа на запрос Центра антикоррупционной политики «Яблока». Часть запросов российских правоохранителей была отклонена, а на остальные так и не ответила.

«Панамский архив» — массивная утечка данных из базы панамского регистратора оффшоров, которую опубликовали в 2016 году. Из документов, попавших в открытый доступ, следовало, что оффшоры есть у российский чиновников, депутатов и сенаторов.