Карельский историк приговорен к 9-ти годам колонии по обвинению в педофилии

Как пишет сетевое издание «КарелИнформ», суд счел доказанной версию следствия, по данным которого бывший директор краеведческого музея в Медвежьегорске Сергей Колтырин совершил сексуальное насилие над несовершеннолетним.

Родственники и знакомые осужденного считают, что преследование связано с его позицией по массовым захоронениям в лесном массиве Сандармох. Историк полагает, что это останки жертв сталинских репрессий, а не финских военнослужащих времен войны.

Ранее главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, нашедшего эти захоронения, обвиняли в хранении детской порнографии. Он был оправдан, но сейчас в его отношении заведено новое дело.