В Кремле оставили без комментариев вопрос об исторических документах, подаренных Путиным экс-президенту Аргентины

В Кремле оставили без комментариев вопрос об исторических документах, подаренных Владимиром Путиным экс-президенту Аргентины. Из-за этих ценностей Кристине Киршнер предстоит предстать перед судом.

К судебным разбирательствам в отношении Кристины Киршнер добавилось еще одно – оно связано с уникальными историческими документами, которые прошлой осенью обнаружили при обыске в доме у экс-президента Аргентины. Среди раритетов было найдено в частности письмо борца за независимость страны генерала Хосе де Сан-Мартина, украденное из государственного архива Чили. А у Киршнер он оказался благодаря Владимиру Путину. Об этом она сама рассказала в вышедшей не так давно автобиографии. По словам Киршнер, Путин подарил ей эти документы во время ее визита в Москву в 2015 году, отметив, что бумаги были приобретены специально для нее в Нью-Йорке. Поскольку экс-президент знала о незаконном происхождении исторических ценностей, но не сообщила об этом, ее подозревают в их сокрытии. В Кремле на это реагировать не стали. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что не хотел бы комментировать эту тему поскольку не знает, о чем именно идет речь. Он также оставил без ответа вопрос о том, делал ли Владимир Путин вообще какие-либо подобные подарки Кристине Киршнер.

Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер является фигурантом нескольких уголовных дел. В частности ее обвиняют в растрате и отмывании денег. Сама она считает уголовное преследование политически мотивированным