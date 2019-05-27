В Ставрополе преступник с ножом напал на редакцию газеты КПРФ «Родина»

Пострадали четыре человека, включая главного редактора издания Николая Бондаренко.

«Возмутительный, вопиющий инцидент» — так охарактеризовал нападение в Ставрополе глава региона Владимир Владимиров. На своей странице в Instagram губернатор написал, что угрозы жизням пострадавших нет, с ними работают медики. Двоих уже отпустили домой, а еще по двоим решается вопрос о госпитализации. В числе пострадавших – главный редактор газеты «Родина» Николай Бондаренко.

Нападавшего удалось быстро задержать. По данным проекта Baza, это местный житель Константин Сиднев, который страдает от психического заболевания и состоит на учете в психдиспансере. Утверждается, что мотивом нападения стал отказ газеты печатать материал, присланный мужчиной. Как сообщает Telegram-канал «Открытая редакция», за несколько дней до нападения Сиднев приходил в редакцию и требовал опубликовать материал, «порочащий честь партии и Сталина».

Как сообщает ТАСС, главный редактор «Родины» получил ранение в шею и был прооперирован.