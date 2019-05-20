Митрохин: К задержанным активистам района Очаково-Матвеевское не пускают адвоката

Сопротивлявшуюся точечной застройке в районе Очаково-Матвеевское жительницу сбросили с двухметровой высоты. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«В ОВД Очаково-Матвеевское творится полный беспредел. С утра были задержаны десять человек, сопротивлявшихся точечной застройке на Большой Очаковской улице. Большинство отпустили без обвинений, оставив только троих. Особые опасения вызывает судьба женщины, которую утром сбросили с высоты двух метров, с грузового автомобиля, который она пыталась остановить. Мы сейчас вызвали скорую, ей совсем плохо. Задержанных обыскали, отобрали все личные вещи, включая телефоны, адвоката к ним не пускают», — рассказал С.Митрохин.