Человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе

В Ставрополе местный житель с ножом напал на сотрудников газеты «Родина», четверо ранены, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в соцсетях. «Сегодня в Ставрополе произошел возмутительный, вопиющий инцидент — человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина» (газета партии КПРФ — ИФ), ранения получили четверо», — написал Владимиров.

По его словам, нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. «Хочу успокоить родных и близких пострадавших сотрудников газеты. Угрозы жизни нет, с ними работают медики. Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле», — отметил губернатор.