Сборная Финляндии одержала сенсационную победу на чемпионате мира по хоккею

В национальной хоккейной лиге достаточно финских звезд и многие, что называется, на подходе. В этом году Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира. Тем не менее, тренер команды Юха Ялонен получил перед началом турнира в Словакии множество неприятных новостей. Почти никто из хоккеистов из-за океана не согласился приехать. Команду пришлось составлять из тех, кто играет дома, в Европе и нашей континентальной хоккейной лиге. Один из будущих героев чемпионата мира Марко Антилла еще пять лет назад выступал даже не в КХЛ, а в российской лиге, которая ниже уровнем. Тем не менее, уже в первом матче финская команда победила Канадцев, затем, уже в плей-офф сборную Швеции, в которой не было ни одного игрока из Европы и суперзвездную сборную России, которой она нанесла единственное поражение на турнире. В финале финская команда еще раз переиграла канадцев со счетом 3:1 закольцевав историю.

Среди лучших игроков чемпионата финских хоккеистов не оказалось. Они победили командой. Сборная России завоевала бронзу