Российские депутаты и сенаторы приветствовали итоги выборов в Европарламент. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, европейские избиратели голосуют за самостоятельную Европу: «слепая поддержка курса, навязанного из-за океана, антироссийские выпады должны уйти в прошлое».

Правые партии, а также зеленые, увеличат представительство в новом составе Европарламента. Однако большинство по-прежнему остается за партиями, которые выступают за сохранение Евросоюза.