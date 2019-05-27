В Пензенской области около 140 сотрудников Скорой помощи начали итальянскую забастовку — они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Участники акции протеста говорят, что на первом этапе будут отказываться от работы в составе неполных бригад.

Впрочем, главный врач Пензенской областной станции Скорой помощи Владимир Атякшев утверждает, что она работает в штатном режиме.

Между тем в Минздраве Пензенской области говорят, что получили заявление от медперсонала и пообещали его изучить.