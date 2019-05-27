Z Архив новостей новости
5 9 6 557
14:30, 27 мая 2019

Главу Ширинского района Хакасии, который напал на журналиста, исключили из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста, исключили из «Единой России». Секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак, назвал произошедшее «очередным приступом белой чиновничьей горячки».

Зайцев накануне повалил на пол корреспондента телеканала Россия-24, который поинтересовался у него, почему люди, пострадавшие от  пожаров, живут в нечеловеческих условиях. В отношении чиновника ранее возбудили уголовное дело.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим! Полуостров навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России…

5 253 6 33988 20.05
Kполитика, общество, украина, зеленский, мнения
Новости

Требование международного трибунала освободить украинских моряков не повлияло на позицию Кремля Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 119 6 9538
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждем не слов, а дел Зеленский действительно имеет уникальный шанс закончить войну, которую начал не он, и войти в историю страны в роли миротворца….

5 174 6 17500 21.05
Kукраина, зеленский, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Про палку и морковку Агрессивные заявления, угрозы, шантаж, воззвания к третьим странам с целью нажать или надавить и другие абсурдные действия позитивных результатов не дадут. А ухудшить ситуацию могут…

5 166 6 19125 22.05
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Не будем спешить с завышенными ожиданиями Однако уже то, что чуткий к ожиданиям своего электората Зеленский спешит поставить вопрос о связях с Россией на народное голосование внушает оптимизм…

5 52 6 5943 22.05
Kукраина, зеленский, рф, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Я попробую стать депутатом Мосгордумы И я помогу «пиджакам с галстуками» влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра — уже их…

5 319 6 38883 24.05
Kвыборы, москва, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!..

5 143 6 18328 24.05
Kполитика, чечня, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нелегитимное решение международного трибунала Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур…

5 336 6 45192 25.05
Kукраина, рф, конфликты, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Какая страшная, нечеловеческая, грязная, вонючая кампания организована против Соболь. Дна нет. Я просто обязан это сказать, — надеюсь, что ей  передадут: я  восхищен Любовью Соболь…

5 79 6 10938 26.05
#слушать 49:11 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 151. «И Маяковский лёг виском на дуло…» На сцене сразу пять Маяковских, а Поэт Маяковский всегда один. Не памятник самому себе, не певец революционных масс, а глубоко ранимый человек со страдающей душой…

5 85 6 11996 25.05
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«Исключительно корпоративный вопрос» В российском государстве-корпорации людей воспринимают не как граждан, а как наемных служащих этой корпорации, которые должны только послушно исполнять инструкции начальства…

5 135 6 18903 23.05
Kсми, журналистика, журналисты, власть, мнения
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Почему люди вытворяют такое? Люди нормальные, не враги страны. Причем, это даже не касается Украины — вот стоит красивый дом, но нет, надо замазать его надписями. Метро разукрасить. Вот что-то красивое, новое, хорошее – обязательно надо выстрелить в это…

5 96 6 15709 10:53
Kпроисшествия, передачи, общество, события
Блоги

Губернатор Свердловской области: Строительство собора в сквере Екатеринбурга после данных опроса ВЦИОМ исключено «Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины…» — написал Евгений Куйвашев

5 148 6 25472 22.05
Kекатеринбург, строительство, губернаторы, мнения
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Разрушение персоналистского режима Нельзя не признать, что Михаил Горбачев оказался единственным в истории России правителем, приверженным демократическим ценностям настолько, что он ни разу не попытался продлить отпущенный ему историей срок…

5 54 6 9528 13:23
Kполитика, история, фото, видео, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Выборы в Европарламент. Враг внутри? Выборы в Европарламент. Враг внутри? Крайне правые и популисты намерены добиться масштабного успеха и изменить судьбу Европы. Они призывают своих единомышленников восстать против существующего порядка…

5 39 6 7369 09:42
8читать ;смотреть
Kевросоюз, выборы, парламент, политика, видео, мнения
Блоги

Александр Черных журналист газеты «Коммерсантъ»

Обращение коллектива «Ъ» к читателям: «Мы уверены, что наша страна достойна свободы слова» Возможно, среди наших читателей найдутся те, кто способен объяснить акционерам ИД, что прямо сейчас они разрушают одно из лучших СМИ России…

5 125 6 35002 20.05
Kобщество, сми, журналистика, мнения

Популярное за неделю

Новости

В деле о хищении исторических ценностей, которое ведется в Аргентине, фигурирует имя Владимира Путина Экс-президенту южноамериканского государства Кристине Киршнер предъявлены обвинения в «сокрытии исторических документов»

5 36 6 28889
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Будут страдать все, в том числе даже самые малые, невинные и слабые конфессии. Потому важно ведь было распробовать вкус крови этой власти. И вот Екатеринбург дал эту возможность…

5 55 6 117904 22.05
#слушать 50:55 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
Завидуете ли вы сегодня Украине?
5 129 6 25203 21.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Путин в свободном падении Что еще антинародного должен сделать бессменный наш, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: «Хватит»?..

5 359 6 316332 26.05
Kполитика, общество, спорт, путин, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Очень православный? Вперед — замаливай грехи. Оплачивай показы фильма про православного мецената сам…

5 141 6 149990 23.05
8читать ;смотреть
Kкоррупция, мединский, власть, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7854217
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4051975

Сегодня в эфире