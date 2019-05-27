Главу Ширинского района Хакасии, который напал на журналиста, исключили из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста, исключили из «Единой России». Секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак, назвал произошедшее «очередным приступом белой чиновничьей горячки».

Зайцев накануне повалил на пол корреспондента телеканала Россия-24, который поинтересовался у него, почему люди, пострадавшие от пожаров, живут в нечеловеческих условиях. В отношении чиновника ранее возбудили уголовное дело.