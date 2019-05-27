Евроскептики и популисты улучшили свои результаты по итогам выборов в Европарламент

При этом сенсации не произошло и победу одержали правоцентристы.

Три главные популистские партии из Великобритании, Франции и Италии получат около 90 мест в Европарламенте. Об этом, комментируя итоги выборов, заявил лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини. Эта политическая сила, выступающая против нынешней политики ЕС, стала триумфатором выборов в Италии и получила больше трети голосов. В Великобритании лидирует созданная лишь в январе партия Brexit – у нее свыше 31 процента. Во Франции сложилась более неоднозначная ситуация: там почти вровень шли правящая «Республика на марше» и консервативная партия Марин ле Пен «Национальное объединение». Последней все же удалось немного обойти главного конкурента и набрать около 23 процентов голосов.

По предварительным данным, больше всего мест в Европарламенте – около четверти – получит правоцентристская Европейская народная партия. Вторую строчку сохранил «Прогрессивный альянс социалистов и демократов». При этом две главные партии теряют совместное большинство в палате нового созыва.

Третье место — у «Альянса либералов и демократов за Европу» и движения «Ренессанс» французского президента Эмманюэля Макрона. При этом отмечается, что в случае объединения евроскептиков и националистов они смогут рассчитывать на третье место.

Нынешний состав Европарламента проработает до 2024 года.