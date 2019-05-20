В Кремле оставили без комментариев вопросы журналистов о подарках Владимира Путина бывшему президенту Аргентины

Кремль отказался комментировать сообщения о подарках Владимира Путина экс-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер. Информации недостаточно, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обмен подарками между государственными лицами практически никогда не бывает частным, этот процесс всегда фиксируется. Об этом «Эху» рассказал бывший шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина Владимир Шевченко. Официальные подарки чаще всего остаются в специальных хранилищах, а не в частных коллекциях государственных лиц, — добавил Шевченко.

Бывшего президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер подозревают в сокрытии исторических документов, один из которых, по ее словам, был подарен лично Владимиром Путиным.