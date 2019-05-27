Люблинский суд Москвы должен приступить к рассмотрению дела «Нового величия». Активистов неформальной группы обвиняют в экстремизме.

На скамье подсудимых находится 8 молодых людей, задержанных в марте прошлого года. Четверо из них – Максим Рощин, Сергей Гаврилов, Анна Павликова и Мария Дубовик – остаются под домашним арестом. Еще столько же находятся под стражей: это Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков. Все они, по версии следствия, пытались создать экстремистское сообщество «Новое величие» с целью захвата власти в России путем государственного переворота. В то же время сами фигуранты дела и их защита настаивают на том, что движение возглавляли внедренные сотрудники правоохранительных органов. По их словам, человек под псевдонимом «Руслан Д.» предложил преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал устав и арендовал помещение для проведения собраний. Как говорят адвокаты подсудимых, он является осведомителем спецслужб. В поддержку фигурантов дела «Нового величия» выступали многие общественные деятели, а летом прошлого года в центре Москвы даже прошел «марш разгневанных матерей».

Двоим фигурантам дела «Нового величия» Люблинский суд ранее уже вынес обвинительный приговор. Рустам Рустамов получил полтора года условно, а Павел Ребровский – 2,5 года колонии общего режима. Все они признали свою вину.