Главу Ширинского района Хакасии, атаковавшего корреспондента телеканала «Россия-24», исключают из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, атаковавшего корреспондента телеканала «Россия-24», исключают из «Единой России». В его отношении возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело в отношении Сергея Зайцева возбуждено по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Поводом стал инцидент, произошедший 25 мая во время съемок сюжета для программы «Вести. Дежурная часть». Как пояснил журналист Иван Литомин, он хотел выяснить у Зайцева, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Чиновнику это не понравилось. Телеканал «Россия 24» опубликовал видеозапись, на которой видно, как он пытается выхватить у Литомина микрофон, а потом заваливает журналиста на пол. Его подчиненные в этот момент пытались закрыть камеру.

Сам глава района, оправдывая свои действия, сказал агентству РИА «Новости», что журналисты его спровоцировали – они якобы ворвались в кабинет и с порога начали обвинять его и называть коррупционером. В Генсовете «Единой России» назвали случившееся приступом «белой чиновничьей горячки» и объявили об исключении Зайцева из партии. Там также планируют инициировать процедуру отзыва чиновника с поста главы Ширинского района.

В рамках уголовного дела в отношении Сергея Зайцева следователи собираются также проверить информация о коррупции со стороны чиновника, о которой шла речь в телесюжете.

Союз журналистов России осудил действия чиновника из Хакасии – это вопиющий случай, — сказал Эху председатель Союза Владимир Соловьев. По словам Соловьева, Союз журналистов готов оказать пострадавшему юридическую и другую помощь в случае необходимости.

Статья о препятствовании профессиональной деятельности в связи с нападением на журналиста России 24 была возбуждена правильно, но эта статья у нас применяется весьма избирательно, — сказал нам адвокат Международной правозащитной группы Агора Александр Попков. Он напомнил, что в воспрепятствовании профессиональной деятельности сотрудника Lifenews обвиняют сотрудника ФБК Леонида Волкова.