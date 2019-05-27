Строительные леса обрушились при возведении инфраструктуры для Формулы-1 под Петербургом

На строительстве объектов трассы «Формулы-1» под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, пострадали пять человек, сообщил «Интерфаксу» источник в службе «скорой помощи» Ленобласти. «По наряду «Скорой помощи» в связи с обрушением строительных лесов на объектах строящейся инфраструктуры трассы «Формулы-1» в Игоре медицинская помощь потребовалась пяти пострадавшим, госпитализируются», — сказал источник. В результате инцидента, по предварительным данным, никто не погиб.