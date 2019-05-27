Союз журналистов: Действия главы Ширинского района Хакасии подрывают доверие граждан к местным властям

Действия главы Ширинского района Хакасии подрывают доверие граждан к местным властям, — считают в Союзе журналистов России. В организации утверждают, что будут пристально следить за развитием событий.

Корреспондент телеканала Россия-24 Иван Литомин обратился к Сергею Зайцеву с вопросом, почему погорельцы живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района повалил журналиста на пол. В отношении главы района возбудили дело.

Только что стало известно, что президиум генсовета «Единой России» решил исключить чиновника из партии.