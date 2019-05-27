Аргентинский футболист Лионель Месси установил очередной личный рекорд. Он в шестой выиграл Золоту Бутсу – приз лучшему бомбардиру сезона.

Аргентинский форвард забил 36 голов – всего на мяч меньше, чем год назад, когда он тоже выиграл этот трофей. Награду лучшего бомбардира он не отдает уже три сезона подряд. И это тоже рекорд. Киллиан Мбаппе из Пари Сен Жермен отстал от аргентинца на три гола, но зато в отличие от Лионеля стал чемпионом мира. Третье место у итальянского ветерана Фабио Куальяреллы, который выступает в Сампдории. Он забил 26 мячей, на 10 меньше, чем ему лет. Месси обошел своего извечного конкурента Криштиану Роналду, который выигрывал бутсу только четыре раза. Для того, чтобы стать победителями этого конкурса недостаточно просто забить определенное количество голов, нужно это сделать в правильном чемпионате. Для ведущих лиг Европы введен специальный коэффициент, чтобы выступающим в слабых чемпионатах нужно было стараться больше.

Месси равнодушно отнесся к награде, сказав, что думает не о бутсе, а о поражении от Ливерпуля в полуфинале Лиги Чемпионов.