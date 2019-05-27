В Кремле отказались комментировать заявления бывшего президента Аргентины о подарках Путина

В Кремле отказались комментировать заявление эк-президента Аргентины Кристины Киршнер о том, что обнаруженные у нее важные исторические документы ей подарил Владимир Путин. Киршнер ранее было предъявлено новое обвинение.

При обыске квартире бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер в октябре прошлого года были обнаружены уникальные исторические документы, среди них в частности — письмо борца за независимость в Латинской Америке Хосе де Сан-Мартина, датированное 1835 годом. Раритеты, как выяснило следствие, были украдены из государственных архивов Аргентины и Чили. Как пишет испанская газета El Pais, о том, как документы попали к Киршнер, она сама написала в книге под названием «Искренне». По ее словам, их подарил ей Владимир Путин во время ее визита в Москву в 2015 году. В книге говорится, что на вопрос о том, как российскому президенту удалось раздобыть раритеты, он ответил, что бумаги были приобретены специально для нее в Нью-Йорке. Таким образом, Киршнер не могла не знать о незаконном происхождении исторических ценностей, она должна была сообщить об этом в государственный архив. Теперь ей предъявлены обвинения в «сокрытии исторических документов».

Киршнер занимала президентский пост с 2007 по 2015 год. В настоящий момент она является фигурантом нескольких уголовных дел.