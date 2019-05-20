На встрече президента с патриархом обсуждалась ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

На встрече президента Путина с патриархом Кириллом обсуждалась ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Да, они затрагивали эту ситуацию. Мы неоднократно говорили, что они весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным вопросам. Вы сами имеете возможность сравнить [позиции патриарха и президента — «Эхо Москвы»]. Большего я, к сожалению, не могу сказать. Это их частный обмен мнениями», — сказал пресс-секретарь президента.