В Кремле отказались комментировать «подарок Путина» экс-президенту Аргентины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать «подарок Путина» экс-президенту Аргентины. Об этом он заявил брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». «Я не знаю, о чем там точно идет речь, поэтому я не хотел бы, просто основываясь на сообщениях СМИ давать какие-то комментарии. Оставляю без комментариев», — сказал он.

Бывшему президенту Аргентины Кристине Киршнер предъявлены обвинения в «сокрытии, уничтожении и незаконном вывозе исторических документов», которые она «получила в подарок от российского президента Владимира Путина». Как сообщает западные СМИ, речь идет о письме национального героя Аргентины Хосе де Сан-Мартина. По словам Киршнер, она получила документ от Путина во время официального визита в Москву в марте 2015 года.