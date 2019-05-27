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12:31, 27 мая 2019

Очередное заседание по делу о теракте в метро Петербурга пройдет сегодня

На скамье 11 подсудимых, все они вину не признают.

Слушания по этому делу продолжаются уже больше двух месяцев. На данный момент опрошена большая часть потерпевших. Они подали к обвиняемым частные иски более чем на 120 миллионов рублей. Позиция подсудимых по-прежнему неизменна — они не считают себя причастными к теракту и заявляют о пытках и воздействии на них со стороны следствия. Также они потребовали показать бомбу, которую якобы нашли оперативники в одной из квартир. Она указана в протоколе, но подсудимые считают что ее не существовало. Всего по делу проходят 11 человек, их обвиняют и в подготовке, и в организации теракта, а также в хранении оружия и взрывчатых веществ.

Теракт на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел в апреле 2017 года. Погибли 15 человек и смертник. около ста человек пострадали.



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