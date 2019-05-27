Союз журналистов России осудил действия главы Ширинского района Хакасии, который напал на корреспондента «Россия-24»

Союз журналистов России осудил действия главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на корреспондента телеканала Россия-24. «Подобное поведение подрывает доверие к региональной власти не только со стороны журналистов, но и остальных граждан», — говорится в заявлении Союза.

Напомним, — Следственный комитет возбудил уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста».