Заключительный тур чемпионата России окончательно расставил команды по местам. «Локомотив» стал серебряным призером, «Краснодар» выиграл бронзовые медали.

«Локомотив» и «Краснодар» свои матчи синхронно выиграли с одинаковым счетом 1-0. Путейцы победили «Уфу», а «Краснодар» казанский «Рубин». По личным встречам на второе место выдвинулся теперь уже экс-чемпион России. «Локомотив» сыграет в Лиге Чемпионов без отбора, «Краснодар» примет участие в квалификации.

Золото за несколько туров до конца забронировал «Зенит», обыгравший в последнем туре «Енисей» 4-1. Сердар Азмун забил свой 13 гол в первенстве, но лучшим бомбардиром с 15 мячами стал армеец Федор Чалов, который сделал дубль во встрече с «Крыльями Советов». Всего же ЦСКА отправил в ворота соперника шесть безответных мячей и поднялся на 4 место, которое дает право оказаться в групповом турнире Лиги Европы. «Спартак», уступивший Оренбургу 0-2 должен будет сыграть в отборочном туре. «Крылья Советов» и «Уфа» проведут стыковые матчи за право остаться в Премьер Лиге. «Енисей» и «Анжи» покидают элитный дивизион.

Московское «Динамо» в последнем туре открыло свой новый стадион. Матч с тульским «Арсеналом» закончился вничью 3-3.