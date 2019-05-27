В Хакасии возбудиил уголовное дело по факту нападения главы Ширинского района на журналиста телеканала «Россия-24»

В Хакасии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения главы Ширинского района на журналиста телеканала «Россия-24». Дело будет рассматриваться по статье о воспрепятствовании профессиональной журналиста.

Все случилось в кабинете главы Ширинского района Сергея Зайцева. Там, по данным СК, снимался сюжет для программы «Вести. Дежурная часть». На видеозаписи, которую опубликовал телеканал «Россия 24», чиновник после нескольких вопросов хватает микрофон, а затем и корреспондента Ивана Литомина, а после заваливает журналиста на пол. Сам он рассказал, что пришел к Зайцеву с вопросом о том, почему жители Ширинского района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены жить «в нечеловеческих условиях». По словам автора сюжета, окончательно чиновника вывел из себя вопрос о его возможной причастности к коррупционным действиям. Сам Зайцев, в свою очередь, обвинил съемочную группу в хамстве и в спланированной провокации, передает агентство «Хакасия». По его словам, она ворвалась в кабинет в нерабочее время и сразу стала называть его коррупционером и вором. Глава Ширинского района также утверждает, что никого не бил, а журналист упал сам «с непонятными криками».

В партии «Единая Россия», членом которой является Зайцев, пообещали рассмотреть его действия на заседании комиссии по этике. Замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко, в свою очередь, принес извинения.