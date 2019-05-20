Сотрудники скорой помощи в Пензенской области объявили итальянскую забастовку

О требованиях медиков «Эху Москвы» рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

По его словам, сегодня утром сотрудники скорой медицинской помощи подали главному врачу открытое заявление с требованием повышения зарплат и прекращением практики формирования выездных бригад с нарушением федеральных норм.

«Суть «итальянской» забастовки заключается в работе в строгом соответствии с федеральным приказом Минздрава России, устанавливающим порядок оказании медицинской помощи, где четко говорится, что, например, общепрофильная медицинская бригада должна состоять из двух человек. С сегодняшнего дня люди отказываются выезжать в бригаде по одному, реанимационные бригады отказываются выезжать без врача-реаниматолога», — сказал он.

Коновал сообщил, что зарплаты сотрудников скорой помощи в Пензенской области составляют 16–17 тысяч рублей в месяц. Участники акции протеста обращаются к местным властям с требованиям увеличить зарплаты до 26 тысяч рублей в месяц.