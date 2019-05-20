Медработники пензенской скорой помощи объявили «итальянскую» забастовку, отказываясь работать с нарушением своих должностных инструкций. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал.

По его словам, сегодня утром сотрудники скорой медицинской помощи подали главному врачу открытое заявление с требованием повышения зарплат и прекращением практики формирования выездных бригад с нарушением федеральных норм.

«Суть «итальянской» забастовки заключается в работе в строгом соответствии с федеральным приказом Минздрава России, устанавливающим порядок оказании медицинской помощи, где четко говорится, что, например, общепрофильная медицинская бригада должна состоять из двух человек. С сегодняшнего дня люди отказываются выезжать в бригаде по одному, реанимационные бригады отказываются выезжать без врача-реаниматолога», — сказал он.

А.Коновал добавил, что в настоящий момент о своем участии в забастовке заявили 135 сотрудников, с 10 июня к ним планируют присоединиться водители. Участники также требуют ввести стимулирующую надбавку за стаж, отмененную с января 2019 года. Вернуть компенсационную надбавку за ночные часы работы. А также увеличить количество реанимационных и общепрофильных бригад до нормативных: на сегодняшний день, по словам общественника, их число в два-три раза меньше, чем рекомендовано Минздравом России.