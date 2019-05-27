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11:32, 27 мая 2019

Ракета-носитель «Союз» с навигационным спутником «Глонасс-М» запущена с космодрома Плесецк

По некоторым данным, изначально страт должен был состояться в середине мая, но его перенесли по неизвестным причинам.

Это первый запуск «Союза» с космодрома Плесецк в этом году. Ракета-носитель со спутником «Глонасс» стартовала в 9 часов 23 минуты по московскому времени, и вскоре разгонный блок «Фрегат» успешно отделился от «Союза», сообщили в Минобороны. Выведение спутника на расчетную орбиту должно занять несколько часов. Запуск «Глонасса» необходим для поддержания функционирования российской глобальной навигационной системы. Сейчас ее орбитальная группировка включает в себя 26 аппаратов, 24 из них работают по целевому назначению. Именно столько необходимо для обеспечения полноценного покрытия. При этом, как отмечает агентство «Интерфакс», около 15 спутников работают за пределами срока службы. Всего в этом году на орбиту планируется вывести 5 аппаратов, все они будут запущены на «Союзах».

В нале мая стало известно, что ракету-носитель «Протон» больше не будут использовать для доставки спутников «Глонасс» на орбиту.



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