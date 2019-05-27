В Хакасии возбудили уголовное дело после нападения главы Ширинского района на корреспондента телеканала «Россия-24»

В Хакасии Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Сергея Зайцева на корреспондента телеканала «Россия-24» Ивана Литомина, сообщает пресс-служба СК. Дело возбуждено по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста, сообщает издание «Медуза». По некоторым данным, инцидент произошёл после того, как Литомин задал чиновнику вопрос о состоянии жилья, которое регион предоставил пострадавшим от лесных пожаров в 2015 году.

Сам Зайцев заявил информационному агентству «Хакасия», что корреспонденты ворвались к нему в кабинет утром до начала рабочего дня. Съёмочная группа вела себя по-хамски. Зайцев утверждает также, что никого не бил, Литомин сам упал на пол, цитирую, «с непонятными криками».