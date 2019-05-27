Две крупнейшие общеевропейские партии теряют большинство в Европарламенте

Две крупнейшие общеевропейские партии «Правоцентристская народная партия» и Социал-демократы теряют большинство в Европарламенте по итогам выборов. Одновременно усилились позиции либералов и зелёных. Набирают голоса правые националисты и евроскептики. По предварительным данным, новая фракция националистов будет иметь 58 мандатов. Всего в Европарламенте 751 место.

Во Франции лидируют крайне правые во главе с Марин Ле Пэн, в Великобритании победила партия «Брекзит» Найджела Фараджа. В Италии добились успеха правые консерваторы партии «Лига» во главе с вице-премьером Маттео Сальвини. Европейский Союз должен измениться, считает Сальвини.

Выборы в Европарламент прошли при высокой явке – более 50 процентов.