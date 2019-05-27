Спонсоры строительства храма в Екатеринбурге ожидают решения местных жителей и властей о месте строительства

Инвесторы строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге – Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания заявили, что ждут решения жителей и властей города о месте строительства, которое «устроит и успокоит всех». Участие компаний в этом проекте заключается исключительно в благотворительной финансовой помощи, говорится в заявлении компаний. Оно опубликовано на сайте УГМК.