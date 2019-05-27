11-классники, станцевавшие на крыльце владивостокской школы в откровенных костюмах, извинились перед учителями, рассказала «Интерфаксу» директор учебного заведения Галина Пугина. По её словам, выпускники не ожидали такой реакции. Теперь у них экзамены, им не нужно мешать.

В департаменте образования региона, а также в Министерстве просвещения осудили поведение школьников. Из-за видео с танцами полиция начала проверку. На школьницу, которая пришла в полицейской форме, пообещали составить протокол по статье «Незаконное ношение форменной одежды».