Люблинский районный суд столицы сегодня приступит к рассмотрению начнет уголовного дела фигурантов «Нового величия»

Люблинский районный суд столицы сегодня приступит к рассмотрению начнет уголовного дела фигурантов дела «Нового величия». Активистов неформальной группы обвиняют в экстремизме.

Двое фигурантов дела уже осуждены в особом порядке, а суд сегодня будет рассматривать дела еще восьми обвиняемых, сообщила «Эху Москвы» координатор правовой помощи ОВД-инфо Алла Фролова. Возможно, сегодня будет продление ареста обвиняемыъ, добавила Фролова.