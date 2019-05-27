Министерство обороны предлагает ужесточить правила призыва в армию

В частности, предлагается проводить очное контрольное медицинское освидетельствование призывников, освобождённых от службы. При этом временно негодных по состоянию здоровье предлагается отправлять на лечение.

Проект поправок к действующему закону о воинской обязанности и военной службе опубликован на официальном сайте размещения правовой информации. Утверждается, что эти инициативы проходят общественное обсуждение, которое завершится 4 июня.