Сборная Финляндии в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира по хоккею

В финале хоккеисты Суоми победили канадцев со счетом 3-1.

России, равно как и командам США, Швеции и Канады удалось привезти в Словакию сильнейшие составы за несколько последних лет. Финская сборная на их фоне выглядела гораздо слабее, но только на бумаге. В составе всего несколько игроков из НХЛ, а у тех же шведов напротив ни одного хоккеиста, выступающего в Европе. Тем не менее, финны победили скандинавов в четвертьфинале, а в полуфинале остановили сборную России, которая до этого выиграла 8 матчей подряд. Ну а начали турнир финны победой над канадцами и закончили в финале, выиграв у них же, хотя началось все с неприятностей. Нереализованный буллит и пропущенная шайба. Тем не менее, уже не в первый раз на турнире они сумели вернуться в игру и, забросив три шайбы, победили. Примечательно, что ни одного финского хоккеиста не оказалось среди лучших игроков турнира. Андрей Василевский признан лучшим вратарем, а Никита Кучеров лучшим форвардом.

Сборная России завоевала бронзовые награды, переиграв в серии буллитов команду Чехии. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2-2.