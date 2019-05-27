Чиновник из Хакасии напал на корреспондента «России 24»

Это произошло во время интервью, когда сотрудник телеканала задал ему вопрос о проблемах с выделением жилья для погорельцев.

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев после жесткого вопроса журналиста Ивана Литомина стал выталкивать его из кабинета, а затем повалил на пол. Инцидент произошел 25 мая во время съемок программы «Дежурная часть» и попал на видео. Такая реакция последовала, когда корреспондент поинтересовался у чиновника о том, «почему жители района, пострадавшие от природных пожаров четыре года назад, вынуждены существовать в нечеловеческих условиях».

Запись инцидента вошла в сюжет «Дежурной части» и вызвала скандал. «Единая Россия», в которую входит Зайцев, пообещала созвать комиссию по этике и обсудить случившееся. Следственный комитет объявил о проверке по факту нападения. В свою очередь, сам чиновник назвал произошедшее «спланированной провокацией». По словами Зайцева, сотрудники «России 24» ворвались в его кабинет в нерабочее время и обзывали его вором и коррупционером.

Как сообщает РИА «Новости», глава Ширинского района собирается обратиться в Следственный комитет с заявлением о неправомерных действиях сотрудников телеканала.