Выпуск косаток из так называемой «китовой тюрьмы» на Сахалине приведет к их гибели

Об этом сегодня в местном суде заявил представитель фирм, которые занимаются отловом животных.

Южно-Сахалинский суд на прошлой неделе начал рассматривать иск местных экологов, которые оспаривают решение Росрыболовства по квотам на вылов косаток и белух, а также бездействие чиновников по освобождению обитателей китовой тюрьмы в бухте Средняя. Представитель фирм-отловщиков Вадим Горов считает, что незамедлительное помещение в естественную среду обитания не представляется возможным, поскольку обернется их гибелью.

Представитель ответчика сослался при этом на мнение следователей и специалистов. Выпуск животных, приученных к искусственному питанию, в дикую природу сопряжен с рисками для жизни. К тому же у собственников животных на руках все документы. Владельцы обеспечивали их содержание, что повлекло большие финансовые траты. Изъятие косаток нарушит нормы в сфере права собственности.

С осени прошлого года в вольерах бухты Средняя содержится 11 косаток и 90 белух. Их планировали продать в океанариумы Китая. Суд ранее признал, что их выловили незаконно.